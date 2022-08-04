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Финансы 04.08.2022 19:06

Облигации «Дочки» Oxfam заинтересовали 10 инвесторов

НБКО «Финансы для развития» (Inkisaf ucun maliyye) в четверг разместило облигации сроком обращения 24 месяцев на 1 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФФ, в ходе аукциона было подано 10 заявок на сумму 1 млн манатов от 10 инвесторов.

В ходе аукциона был размещен весь объем облигаций (10 тыс. ценных бумаг номиналом в 100 манат).

Доходность по облигациям составляет 12% годовых (купонная выплата будет осуществляться ежемесячно). Срок погашения облигаций – 4 августа 2024 года.

Андеррайтером размещения выступала ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".

НБКО привлеченные от размещения средства планирует направить на расширение микрокредитования и на получение прибыли.

НБКО лицензию на деятельность в качестве НБКО получило в апреле 2003 года. Уставный капитал НБКО равен 300 тыс. манатов, его единственным акционером является британская компания Oxfam.

Кредитный портфель общества на 31 декабря 2021 года равен около 11,3 млн манатов. Прибыль за 2021 года составила 276,287 тыс. манатов.

Х.Насирзаде


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Тэги: НБКО, БФБ, ОБЛИГАЦИИ

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