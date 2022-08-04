Байрамов принял нового посла Туркменистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял нового посла Туркменистана в Баку Гурбанмаммета Эльясова, сообщает пресс-служба МИД.
Эльясов вручил Байрамову копию верительных грамот.
Х.Насирзаде
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