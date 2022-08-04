Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.08 $/bbl +/- WTI 90.66 -3.76 Brent 96.78 -3.76

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 04.08.2022 19:18

Байрамов принял нового посла Туркменистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял нового посла Туркменистана в Баку Гурбанмаммета Эльясова, сообщает пресс-служба МИД.

Эльясов вручил Байрамову копию верительных грамот.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, ТУРКМЕНИСТАН, ПОСОЛ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана принял посла Туркменистана в связи с завершением дипмиссии в Баку Баку и Ашхабад продолжат консультации по сотрудничеству в энергетике Байрамов, Чавушоглу и Мередов проведут встречу в Турции Главы МИД Туркменистана и Афганистана обсуждают в Герате реализацию проектов в сфере энергетики, транспорта и вопросы региональной безопасности Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана договорились о расширении торгово-экономического сотрудничества Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Анкаре 23 февраля

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az