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Дальнее зарубежье 04.08.2022 19:31

Более 100 военных самолетов и 10 эсминцев участвуют в учениях Китая в районе Тайваня

Китайское командование задействовало свыше 100 военных самолетов и 10 эсминцев в четверг в первый день масштабных учений в районе Тайваня, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По данным издания, в учениях, в частности, принимают участие современные истребители-"невидимки" J-20 и новейший самолет-заправщик Y-20U. Одновременно с этим эсминцы блокируют доступ в зоны маневров вокруг Тайваня, а также помогают координировать действия прочих китайских сил.

В свою очередь власти Тайваня объявили, что зафиксировали пуски с материкового Китая 11 баллистических ракет типа "Дунфэн", которые затем спикировали в воды к северу, югу и востоку от Тайваня. SCMP поясняет, что впервые траектории полета ракет КНР пролегали непосредственно над Тайванем.

Представитель Минобороны Китая Тан Кэфэй подчеркнул, что нынешние учения прямо направлены против военного сотрудничества Тайваня и США.

"Сговор Тайваня и США лишь ввергнет Тайвань глубже в катастрофу и причинит серьезный вред тайванским соотечественникам", - говорится в его заявлении.

Нынешние учения НОАК продлятся до воскресенья. При этом, по данным SCMP, речь идет о беспрецедентных по масштабам и комплексности маневрах, в ходе которых НОАК фактически блокировал подходы к Тайваню.

Также тайванские власти в ночь на четверг зафиксировали полет беспилотника над островами Цзиньмыньдао: они расположены в западной части Тайванского пролива вблизи берега провинции КНР Фуцзянь, но контролируются Тайбэем. Тайванские военные сделали предупредительные выстрелы, чтобы отогнать беспилотник. SCMP уточняет, что ни один военный летательный аппарат с материка не пролетал над Цзиньмыньдао с 1950-х годов.

Кроме того, власти Тайваня в четверг до начала маневров НОАК поднимали в воздух истребители Mirage 2000 и F-5 для слежения за ситуацией. Позднее после старта учений НОАК к юго-западу от Тайваня были замечены американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и противолодочный многоцелевой вертолет MH-60R.

Вечером во вторник спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, УЧЕНИЯ, ВВС


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