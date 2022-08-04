Более 100 военных самолетов и 10 эсминцев участвуют в учениях Китая в районе Тайваня

Китайское командование задействовало свыше 100 военных самолетов и 10 эсминцев в четверг в первый день масштабных учений в районе Тайваня, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
По данным издания, в учениях, в частности, принимают участие современные истребители-"невидимки" J-20 и новейший самолет-заправщик Y-20U. Одновременно с этим эсминцы блокируют доступ в зоны маневров вокруг Тайваня, а также помогают координировать действия прочих китайских сил.
В свою очередь власти Тайваня объявили, что зафиксировали пуски с материкового Китая 11 баллистических ракет типа "Дунфэн", которые затем спикировали в воды к северу, югу и востоку от Тайваня. SCMP поясняет, что впервые траектории полета ракет КНР пролегали непосредственно над Тайванем.
Представитель Минобороны Китая Тан Кэфэй подчеркнул, что нынешние учения прямо направлены против военного сотрудничества Тайваня и США.
"Сговор Тайваня и США лишь ввергнет Тайвань глубже в катастрофу и причинит серьезный вред тайванским соотечественникам", - говорится в его заявлении.
Нынешние учения НОАК продлятся до воскресенья. При этом, по данным SCMP, речь идет о беспрецедентных по масштабам и комплексности маневрах, в ходе которых НОАК фактически блокировал подходы к Тайваню.
Также тайванские власти в ночь на четверг зафиксировали полет беспилотника над островами Цзиньмыньдао: они расположены в западной части Тайванского пролива вблизи берега провинции КНР Фуцзянь, но контролируются Тайбэем. Тайванские военные сделали предупредительные выстрелы, чтобы отогнать беспилотник. SCMP уточняет, что ни один военный летательный аппарат с материка не пролетал над Цзиньмыньдао с 1950-х годов.
Кроме того, власти Тайваня в четверг до начала маневров НОАК поднимали в воздух истребители Mirage 2000 и F-5 для слежения за ситуацией. Позднее после старта учений НОАК к юго-западу от Тайваня были замечены американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и противолодочный многоцелевой вертолет MH-60R.
Вечером во вторник спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.
В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
Байрамов принял нового посла Туркменистана
Глава Евросовета предпринимает усилия по деэскалации в отношениях Баку и Еревана
Армения своими территориальными претензиями к Азербайджану заводит в тупик мирные процессы на Южном Кавказе – Шафиев
Фондовые индексы Европы выросли, инвесторы оценивали итоги заседания Банка Англии, отчеты компаний
Eesti Energia ожидает стабилизации цен на электроэнергию в Эстонии к середине 2023г
Защита не исключает подачи прошения о помиловании осуждённой баскетболистки Грайнер
Король Норвегии госпитализирован с жаром
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ