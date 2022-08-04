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СНГ 04.08.2022 19:44

Латвия приостановила соглашение с РФ об экономическом сотрудничестве

На этой неделе приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России об экономическом сотрудничестве, сообщается в заявлении МИД в официальном издании "Latvijas Vеstnesis".

Действие указанного соглашения было приостановлено 1 августа. В этот же день было приостановлено действие соглашения между правительствами Латвии и России о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.

С понедельника приостановлено также действие соглашения между Латвией и Россией от 2010 года об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран.

16 мая приостановлено действие соглашения между правительствами Латвии и России о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на прибыль и капитал и протокола к нему.

Также 16 мая было приостановлено действие статьи 13 соглашения между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

Статья 13 соглашения предусматривала, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов на территории страны, а также не создает препятствий для захоронения умерших военных пенсионеров и членов их семей и совершение погребальных обрядов.

Точно так же российская сторона обеспечивает уход за мемориальными сооружениями и местами захоронения латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на территории России.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РОССИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, ПРИОСТАНОВКА


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