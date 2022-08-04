В Израиле приземлился коммерческий рейс, впервые преодолевший воздушное пространство Саудовской Аравии

Первый коммерческий рейс, совершенный через воздушное пространство Саудовской Аравии в четверг, приземлился в Тель-Авиве, сообщает "Едиот ахронот".
"Коммерческий полет в Израиль через воздушное пространство Саудовской Аравии совершен впервые после того, как в прошлом месяце Эр-Рияд открыл воздушное пространство для всех воздушных судов", - передает "Едиот Ахронот".
Самолет авиакомпании Cathay Pacific вылетел из Гонконга.
В прошлом месяце главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии объявило, что власти приняли решение открыть воздушное пространство страны для всех без исключения гражданских воздушных судов.
Агентство Associated Press, комментируя данное решение, отмечало, что оно было обнародовано "за несколько часов до того, как президент США Джо Байден станет первым лидером США, который совершит прямой перелет из Израиля в королевство".
Агентство назвало этот шаг как сигнал к последующей нормализации отношений между двумя странами, прозвучавший именно во время ближневосточного турне Байдена.
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