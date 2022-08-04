Защита не исключает подачи прошения о помиловании осуждённой баскетболистки Грайнер

Адвокаты после оглашения приговора заявили, что будут использовать все возможности для освобождения баскетболистки из США Бриттни Грайнер, которая получила в России девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

"Мы будем рассматривать любые возможности исходя из ситуации и пожеланий нашей подзащитной, будем делать все возможное, чтобы она скорее оказалась на свободе в любом случае", - ответила адвокат Мария Благоволина на вопрос "Интерфакса" о подаче прошения о помиловании.

На вопрос журналистов о самочувствии Грайнер после приговора Благоволина заявила, что спортсменка чувствует себя плохо.

Ранее в четверг Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к 9 годам колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей.

В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для Грайнер наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей.

Защитники просили суд вынести оправдательный приговор или назначить наказание ниже низшего предела.

Американской баскетболистке вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанда в значительном размере.

Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела рейсом из Нью-Йорка в Москву, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

В настоящее время Грайнер находится под стражей.

В России олимпийская чемпионка играла за екатеринбургский клуб УГМК.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США российского бизнесмена Виктора Бута на арестованную в РФ Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 29 июля он также обсудил судьбу осужденных с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону.