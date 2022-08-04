Фондовые индексы Европы выросли, инвесторы оценивали итоги заседания Банка Англии, отчеты компаний

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали решения Банка Англии, а также свежие статистические данные и очередную порцию корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,18% и составил 439,06 пункта.

Германский индекс DAX увеличился на 0,55%, французский САС 40 - на 0,64%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,31% и 0,23% соответственно, британский FTSE 100 прибавил 0,03%.

Как стало известно в четверг, объем заказов промышленных предприятий Германии в июне снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали еще большего падения показателя - на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем Банк Англии по итогам августовского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,75% с 1,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов. Таким образом, ставка была поднята по итогам шестого заседания подряд, а темп ее повышения стал рекордным с 1995 года.

Решение повысить ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) поддержали 8 из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), и лишь один проголосовал за ее повышение на привычные 25 б.п.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa AG подскочила на 6,4% после того, как немецкая авиакомпания вернулась к прибыли во втором квартале и дала оптимистичный годовой прогноз.

Рыночная стоимость adidas AG выросла на 2,5%. Производитель спортивных товаров в минувшем квартале снизил чистую прибыль от продолжающихся операций, однако увеличил продажи.

Французский банк Credit Agricole SA отчитался о лучшей, чем ожидалось, чистой прибыли и выручке в апреле-июне, благодаря чему бумаги банка подорожали на 4,7%.

Капитализация германского химического и фармацевтического концерна Bayer AG снизилась на 2,5%, хотя компания в прошлом квартале сократила чистый убыток почти в 8 раз и нарастила выручку.

Лидером роста в индексе Stoxx 600 стали бумаги Orron Energy AB, которые подскочили на 15,8%. Также существенно подорожали акции немецкого онлайн-ритейлера Zalando, подтвердившего годовой прогноз, несмотря на сокращение прибыли во втором квартале. Их цена выросла на 13,1%.