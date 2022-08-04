В Госдепе США заявили, что Китай не препятствует поставкам беспилотников проиранским силам на Ближнем Востоке

Власти КНР не прикладывают достаточно усилий, чтобы помешать поставкам беспилотников проиранским силам на Ближнем Востоке, заявила в четверг на слушаниях в Сенате США помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.
"Сейчас беспилотники поступают не от государства, однако оно не предпринимает попыток пресекать поставки беспилотников, используемых в атаках против государств Персидского залива", - приводит ее слова телеканал "Аль-Арабийя".
Лиф также обвинила Китай в оказании помощи Ирану и упомянула заключение Пекином и Тегераном в 2021 году соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 25 лет. Она напомнила, что США ввели санкции против более чем 70 китайских структур и физических лиц за поддержку правительства Ирана, и что основным импортером иранской нефти, в том числе поступающей в обход санкций, является Китай.
"К тому же мы, конечно, не собираемся оставлять вакуум власти на Ближнем Востоке - для России или Китая или Ирана", - подчеркнула она.
В то же время, по ее словам, объем торговли Китая со странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос с $15,2 млрд в 2000 году до $284,3 млрд 2021 году; за этот период времени объем торговли США с государствами региона возрос с $63,4 млрд до $98,4 млрд.
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