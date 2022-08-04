Байден кашляет реже, но тест на коронавирус пока положительный - лечащий врач

У президента США Джо Байдена продолжается кашель, но он чувствует себя хорошо, несмотря на то, что тест на COVID-19 у него все еще положительный, говорится в коммюнике его лечащего врача Кевина ОКоннора, которое распространил Белый дом.
"Президент чувствует себя очень хорошо сегодня. У него все ещё есть кашель, но он проявляется уже реже. Этим утром тест на COVID-19 дал вновь положительный результат", - сообщается в нем.
В субботу у Байдена вновь был выявлен коронавирус, спустя 12 дней после первоначальной постановки диагноза, когда президент США в первый раз получил положительный результат тестирования на коронавирус.
Ранее лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.
Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.
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