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Дальнее зарубежье 04.08.2022 21:26

Китай на фоне учений у Тайваня отправил в сторону острова 22 истребителя

КНР на фоне масштабных учений вокруг Тайваня направила через Тайваньский пролив 22 истребителя в провозглашенную властями острова в одностороннем порядке зону идентификации ПВО, сообщили в четверг западные СМИ.

В свою очередь в оборонном ведомстве острова сообщили, что задействовали системы ПВО для отслеживания полетов ВВС КНР и направили им предупреждения по радиосвязи.

СМИ отмечают, что за последние два года ВВС КНР нарастили интенсивность полетов в зоне идентификации ПВО Тайваня, особенно к юго-западу от острова. При этом активность авиации КНР возросла в этой зоне после того, как Пекин объявил о масштабных учениях в ответ на визит на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Вечером во вторник Пелоси прибыла на Тайвань. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ИСТРЕБИТЕЛИ


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