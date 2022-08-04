NASA рассчитывает на участие корабля Starliner в российско-американских полетах на МКС

NASA рассчитывает включить в соглашение о совместных перекрестных российско-американских полетах на МКС корабль Boeing CST-100 Starliner после прохождения сертификационных полетов, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.
"После прохождения CFT (тестового пилотируемого полёта космического корабля Boeing CST-100 Starliner) мы начнём процесс внесения дополнения в соглашение (о перекрёстных полётах - ИФ) и будем работать (над этим - ИФ) с российскими коллегами", - заявил Монтальбано в ходе телеконференции NASA, посвящённой миссии экипажа Crew-5 к МКС.
Он отметил, что долгосрочная цель NASA - "иметь интегрированные экипажи в рамках всех миссий". "Но мы хотим, чтобы сначала несколько миссий Boeing прошли испытания, и сразу после CFT мы будем этого добиваться", - сказал Монтальбано.
15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Первые полёты запланированы на осень 2022 года. На американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио.
Кроме этого в состав экипажей американских космических кораблей войдут космонавты Андрей Федяев и Константин Борисов.
Чавушоглу в разговоре с Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Религиозные радикалы напали на посольство Азербайджана в Лондоне – МИД
ЦБ РФ в 2023г планирует пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане
Maire Technimont в I полугодии увеличила прибыль на 10,7% на фоне увеличения проектов "зеленой" энергетики
Фондовые индексы Европы выросли, инвесторы оценивали итоги заседания Банка Англии, отчеты компаний
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
Россия и Турция обсудили взаимодействие в ключевых отраслях экономики
Три судна с зерном покинут порты Украины 5 августа - Акар
Глава МИД Японии призвал Китай немедленно остановить военные учения в районе Тайваня
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ