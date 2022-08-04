NASA рассчитывает на участие корабля Starliner в российско-американских полетах на МКС

NASA рассчитывает включить в соглашение о совместных перекрестных российско-американских полетах на МКС корабль Boeing CST-100 Starliner после прохождения сертификационных полетов, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"После прохождения CFT (тестового пилотируемого полёта космического корабля Boeing CST-100 Starliner) мы начнём процесс внесения дополнения в соглашение (о перекрёстных полётах - ИФ) и будем работать (над этим - ИФ) с российскими коллегами", - заявил Монтальбано в ходе телеконференции NASA, посвящённой миссии экипажа Crew-5 к МКС.

Он отметил, что долгосрочная цель NASA - "иметь интегрированные экипажи в рамках всех миссий". "Но мы хотим, чтобы сначала несколько миссий Boeing прошли испытания, и сразу после CFT мы будем этого добиваться", - сказал Монтальбано.

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Первые полёты запланированы на осень 2022 года. На американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио.

Кроме этого в состав экипажей американских космических кораблей войдут космонавты Андрей Федяев и Константин Борисов.