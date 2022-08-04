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Дальнее зарубежье 04.08.2022 22:02

Глава МИД Японии призвал Китай немедленно остановить военные учения в районе Тайваня

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в четверг обратился с призывом к властям КНР незамедлительно прекратить учения вокруг Тайваня.

"В этот раз действия Китая оказывают серьезное воздействие на мир и стабильность региона и международного сообщества. Я вновь призываю немедленно остановить эти военные учения", - приводят западные СМИ его слова "на полях" встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в Пномпене.

Ранее стало известно, что баллистические ракеты, выпущенные КНР в рамках учений, попали в исключительную экономическую зону Японии. Ракеты упали к юго-западу от острова Хатэрума в архипелаге Рюкю, относящегося к японской префектуре Окинава. Ранее подобных инцидентов не происходило.

Хатэрума располагается неподалеку от Тайваня, а также от контролируемых Токио островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, территориальную принадлежность которых оспаривает Пекин. Также недалеко находится японский остров Йонагуни, который является крайне важным для оборонительных позиций Сил самообороны Японии.

Хаяси также заявил, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" встречи АСЕАН осудил ракетные пуски КНР.

Также японское правительство направило дипломатический протест Китаю в связи с ракетными стрельбами.

Вечером во вторник спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КИТАЙ, УЧЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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