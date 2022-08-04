Религиозные радикалы напали на посольство Азербайджана в Лондоне – МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о нападении на посольство страны в Лондоне со стороны членов радикальной религиозной группы.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заявление МИД, инцидент произошел 4 августа.
«Войдя в здание посольства, члены радикальной религиозный группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны», - отмечает МИД.
Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.
Данный инцидент расследуют местные правоохранительные органы.
«Согласно Венской конвенции, до сведения властей Великобритании по дипломатическим каналам было доведено предупреждение в связи с безопасностью дипломатов и дипломатических помещений», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Р.Ахмедов
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