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Внешняя политика 04.08.2022 23:00

Религиозные радикалы напали на посольство Азербайджана в Лондоне – МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о нападении на посольство страны в Лондоне со стороны членов радикальной религиозной группы.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заявление МИД, инцидент произошел 4 августа.

«Войдя в здание посольства, члены радикальной религиозный группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны», - отмечает МИД.

Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.

Данный инцидент расследуют местные правоохранительные органы.

«Согласно Венской конвенции, до сведения властей Великобритании по дипломатическим каналам было доведено предупреждение в связи с безопасностью дипломатов и дипломатических помещений», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЛОНДОН, ПОСОЛЬСТВО, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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