Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.08 $/bbl +/- WTI 90.66 -3.76 Brent 96.78 -3.76

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 04.08.2022 22:15

Гутерриш призывает Ереван и Баку к сдержанности

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом напряженности в Карабахе, призывает Ереван и Баку решать вопросы диалогом, заявил в четверг представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсек с обеспокоенностью следит за сообщениями о напряженности в Карабахе и близ него. Мы не имеем возможности подтвердить или проверить эту информацию, но мы призываем стороны проявить сдержанность и урегулировать все нерешенные вопросы путем диалога", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КАРАБАХ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


Похожие новости


Гутерриш ведет переговоры о смягчении некоторых санкций против РФ в обмен на возобновление экспорта зерна из Украины Гутерриш ведет переговоры о смягчении некоторых санкций против РФ в обмен на возобновление экспорта зерна из Украины Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на Украине и вернуться к диалогу Генсек ООН посетит Молдову Гутерриш: в ООН озабочены происходящим в Украине, считаем действия РФ вторжением Гутерриш рассчитывает обсудить с Путиным пути мирного решения украинского кризиса, заявляют в ООН

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az