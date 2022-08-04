Гутерриш призывает Ереван и Баку к сдержанности

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом напряженности в Карабахе, призывает Ереван и Баку решать вопросы диалогом, заявил в четверг представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсек с обеспокоенностью следит за сообщениями о напряженности в Карабахе и близ него. Мы не имеем возможности подтвердить или проверить эту информацию, но мы призываем стороны проявить сдержанность и урегулировать все нерешенные вопросы путем диалога", - сказал Дюжаррик на брифинге.