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Регион 04.08.2022 23:21

Три судна с зерном покинут порты Украины 5 августа - Акар

Еще три сухогруза с зерном, как ожидается, в пятницу покинут порты Украины, сообщил в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Три судна с зерном покинут украинские порты в пятницу в рамках важнейшей сделки, заключенной при посредничестве Анкары", - приводит телеканал TRT World слова Акара.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ЗЕРНО, ВЫВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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