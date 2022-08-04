Три судна с зерном покинут порты Украины 5 августа - Акар

Еще три сухогруза с зерном, как ожидается, в пятницу покинут порты Украины, сообщил в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"Три судна с зерном покинут украинские порты в пятницу в рамках важнейшей сделки, заключенной при посредничестве Анкары", - приводит телеканал TRT World слова Акара.
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