Три судна с зерном покинут порты Украины 5 августа - Акар

Еще три сухогруза с зерном, как ожидается, в пятницу покинут порты Украины, сообщил в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Три судна с зерном покинут украинские порты в пятницу в рамках важнейшей сделки, заключенной при посредничестве Анкары", - приводит телеканал TRT World слова Акара.