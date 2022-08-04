ЦБ РФ в 2023г планирует пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане

Банк России в 2023 году планирует начать пилотирование проекта по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане, совместно с Минфином готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

ЦБ в четверг опубликовал документ для общественного обсуждения, посвященный ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций. В числе предложений регулятора - усилить роль партнерского финансирования, которое будет способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе МСП. Российское законодательство не запрещает предоставление услуг партнерского финансирования, в то же время в некоторых случаях оказание таких услуг затруднено без специального законодательного регулирования.

Регулятор отмечает, что для развития этого направления финансовой деятельности планируется проведение эксперимента на территориях отдельных субъектов РФ, по итогам которого будет принято решение о распространении законодательного регулирования партнерского финансирования на другие регионы России.

В пресс-службе ЦБ "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о развитии исламского банкинга.

"В качестве субъектов этого проекта Минфином России предложены и закреплены в поручении президента Чеченская республика и республика Дагестан. Проработка вопроса ведется Минфином России при участии Банка России, в том числе подготовка изменений в законодательство. Непосредственное пилотирование на территории субъектов Российской Федерации - участников эксперимента предполагается в 2023 году", - говорится в сообщении.

Для проведения эксперимента необходимо определение перечня финансовых услуг и операций, требующих отражения в проектируемом регулировании, субъектного состава участников эксперимента и определение подходов к регулированию и надзору, отмечает ЦБ.

В начале июля глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект, устанавливающий правила исламского банкинга, направлен на согласование в ведомства, и выразил надежду на его принятие уже осенью. "Тема привлечения средств из азиатских стран стоит на повестке, из арабских стран, из Малайзии, Индонезии - они тоже, кстати, проявляют внимание к этому закону, и я с ними активно взаимодействовал", - добавил он.

В мае прошлого года сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы для того, чтобы простимулировать приток финансов - из ОАЭ, из других исламских стран. В частности, предполагалось в законе "Об инвестиционных фондах" прописать возможность использования так называемых альтернативных финансов.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.