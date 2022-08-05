Эрдоган и Путин обсудят в Сочи Сирию и Украину - Anadolu

В ходе переговоров президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина будут затронуты вопросы ситуации в Сирии и вокруг Украины, сообщило в пятницу турецкое информагентство агентство Anadolu.

В сообщении отмечается, что стороны обсудят вопросы сирийского урегулирования и реализацию договоренностей о транспортировке зерна из украинских портов. В частности, "лидеры Турции и РФ обсудят шаги по устранению проблем на пути работы "зернового коридора", отмечает агентство.

В сообщении говорится, что при обсуждении украинской тематики Эрдоган намерен акцентировать внимание на готовности Анкары способствовать урегулированию конфликта.

Стороны также "обсудят тему наращивания товарооборота между двумя странами, развития сотрудничества, в том числе в сфере энергетики и оборонной промышленности, реализации стратегических проектов", пишет Anadolu.