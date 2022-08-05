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Происшествия 05.08.2022 09:04

Жертвами пожара в больнице в Южной Корее стали пять человек - СМИ

Пять человек погибли и 37 получили ранения в результате пожара в больнице в южнокорейском городе Инчхон, сообщает "Ренхап".

Пожар вспыхнул утром в пятницу в 10:17 (5:17 по бакинскому времени) на верхнем этаже четырехэтажного здания. На момент происшествия в здании находилось 46 человек. Пять человек, в том числе три пациента и одна медсестра погибли.

Через час с небольшим пожар был полностью потушен.

Причины инцидента расследуются.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПОЖАР, БОЛЬНИЦА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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