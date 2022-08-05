Жертвами пожара в больнице в Южной Корее стали пять человек - СМИ

Пять человек погибли и 37 получили ранения в результате пожара в больнице в южнокорейском городе Инчхон, сообщает "Ренхап".

Пожар вспыхнул утром в пятницу в 10:17 (5:17 по бакинскому времени) на верхнем этаже четырехэтажного здания. На момент происшествия в здании находилось 46 человек. Пять человек, в том числе три пациента и одна медсестра погибли.

Через час с небольшим пожар был полностью потушен.

Причины инцидента расследуются.