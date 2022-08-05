Япония и США договорились о сотрудничестве в «поддержании мира в Тайваньском проливе»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси договорились о совместной работе по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе, сообщают японские СМИ.
"Мы также подтвердили продолжение тесного сотрудничества для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил Кисида журналистам по итогам встречи.
Премьер-министр сообщил, что Токио осудил учения КНР и запуски ракет.
"Я проинформировал спикера Пелоси о том, что тот факт, что китайские баллистические ракеты приземлились вблизи японских вод, включая исключительную экономическую зону, угрожает нашей национальной безопасности и что Япония решительно осудила такие действия", - сказал Кисида.
Он отметил, что поведение Китая серьезно влияет "на мир и стабильность в регионе и за его пределами".
Пелоси прибыла в Японию после визита в Южную Корею в четверг, где она пообещала поддержать денуклеаризацию Северной Кореи.
В пятницу у спикера Палаты представителей США также запланирована встреча с японским коллегой, спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой.
Ранее сообщалось, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в четверг обратился с призывом к властям КНР незамедлительно прекратить учения вокруг Тайваня.
Ранее стало известно, что баллистические ракеты, выпущенные КНР в рамках учений, попали в исключительную экономическую зону Японии. Ракеты упали к юго-западу от острова Хатэрума в архипелаге Рюкю, относящегося к японской префектуре Окинава.
Хатэрума располагается неподалеку от Тайваня, а также от контролируемых Токио островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, территориальную принадлежность которых оспаривает Пекин. Также недалеко находится японский остров Йонагуни, который является крайне важным для оборонительных позиций Сил самообороны Японии.
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