Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 88.54 -2.12 Brent 94.12 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.08.2022 11:31

Китай никогда не будет участвовать в гонке вооружений

Китай никогда не участвовал и не планирует участвовать в гонке вооружений, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заведующий отделом департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин.

"Мы никогда не участвовали и не будем участвовать ни в каких гонках вооружений", - сказал Тунбин.

По его словам, стратегия ядерной самообороны Китая, а также нацполитика госбезопасности Китая более стабильна и поступательна, чем у любой другой крупной державы.

"Китай полностью привержен политике того, чтобы никогда первым ни в каких обстоятельствах, ни при каких условиях не применять ядерное оружие. Китай четко взял на себя обязательство не использовать ядерное оружие против неядерного государства или против зоны, свободной от ядерного оружия", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что обладание ядерным оружием для Китая - это лишь "пресечение ядерной угрозы со стороны другой державы".

"И поэтому кто не применяет ядерное оружие, не угрожает нам, не должен рассматривать наш ядерный потенциал как угрозу", - заявил Тунбин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИД, ВООРУЖЕНИЯ, ГОНКА


Похожие новости


Глава МИД КНР: визит Пелоси на Тайвань - политическая провокация и посягательство на суверенитет Китая Китай заявил решительный протест США в связи с визитом Пелоси на Тайвань - МИД КНР Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане - МИД РФ Глава МИД КНР считает, что Европе следует задуматься над перестройкой своей системы безопасности Блинкен раскритиковал Пекин за позицию по Украине после встречи с главой МИД КНР Ван И Пекин будет прилагать усилия к мирному урегулированию на Украине - МИД КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az