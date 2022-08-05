Китай никогда не будет участвовать в гонке вооружений

Китай никогда не участвовал и не планирует участвовать в гонке вооружений, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заведующий отделом департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин.
"Мы никогда не участвовали и не будем участвовать ни в каких гонках вооружений", - сказал Тунбин.
По его словам, стратегия ядерной самообороны Китая, а также нацполитика госбезопасности Китая более стабильна и поступательна, чем у любой другой крупной державы.
"Китай полностью привержен политике того, чтобы никогда первым ни в каких обстоятельствах, ни при каких условиях не применять ядерное оружие. Китай четко взял на себя обязательство не использовать ядерное оружие против неядерного государства или против зоны, свободной от ядерного оружия", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что обладание ядерным оружием для Китая - это лишь "пресечение ядерной угрозы со стороны другой державы".
"И поэтому кто не применяет ядерное оружие, не угрожает нам, не должен рассматривать наш ядерный потенциал как угрозу", - заявил Тунбин.
Временный поверенный в делах посольства Великобритании в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за нападения на посольство в Лондоне
Российские военные моряки прибыли в Баку для участия в конкурсе "Кубок моря" - Минобороны Азербайджана
Сулейманов назвал "варварским" нападение радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне
Глава ЦБА обсудил с главами инвестиционных компаний развития рынка капитала
Индийский ЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п. для сдерживания инфляции
Поставки газа в ФРГ через Украину не смогут заместить мощности «Северного потока»
В небоевых условиях погиб азербайджанский солдат-срочник, возбуждено уголовное дело -Генпрокуратура
Число случаев COVID-19 в мире превысило 582 млн - университет Хопкинса
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ