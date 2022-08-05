Распространенное странами G7 совестное заявление в связи с реакцией Пекина на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси министр иностранных дел КНР Ван И назвал "макулатурой".
"Я считаю, что это так называемое "заявление" - просто кусок макулатуры", - сказал министр в интервью китайским СМИ на полях совещания глав МИД стран АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене.
Дипломат добавил: "Невмешательство во внутренние дела - это основополагающий принцип поддержания мира и стабильности в нашем мире. Мы не можем позволить закону джунглей снова доминировать в отношениях между странами".
По его словам, в заявлении "перепутано правильное и неправильное, черное и белое, оправдывается агрессивность и подвергаются нападкам обороняющиеся".
"Китайская сторона решительно выступает против этого "заявления", - подчеркнул Ван И.
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