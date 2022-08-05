СВПД должен быть возобновлен исключительно в том виде, в котором был одобрен в 2015 году - Лавров

Иранская ядерная сделка должна быть восстановлена в первоначальном виде без изъятий и довесков, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша позиция предельно четкая, она никогда не менялась: этот план должен быть возобновлен исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков и изъятий", - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Камбоджи.
По словам министра, "американцы пытаются видоизменённый план сделать предметом новой договоренности, а иранцы настаивают на том, чтобы все было так, как одобрялось в 2015 году".
"Я считаю, что позиция Ирана абсолютно правомочна. Американцы выходили из плана, который все остальные, и сами американцы, в свое время одобряли. И поскольку Вашингтон его пытался разрушить, Вашингтон должен конечно свою позицию просто отозвать и вернуться к первоначальным договоренностям. В этом сейчас и заключается проблема", - заявил Лавров.
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