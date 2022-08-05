Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 88.54 -2.12 Brent 94.12 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 05.08.2022 11:37

Индийский ЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п. для сдерживания инфляции

Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку, стремясь ограничить темпы роста потребительских цен в стране.

Ставка по операциям РЕПО была повышена на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 5,4% годовых. RBI увеличивает ее по итогам третьего заседания подряд.

Эксперты в среднем ожидали подъема на 35 б.п., сообщает Trading Economics. Двое из шести респондентов The Wall Street Journal прогнозировали аналогичное действие, в то время как четверо предполагали увеличение на 50 б.п.

Инфляция в Индии в июне составляла 7,01% в годовом выражении по сравнению с 7,04% в предыдущем месяце. Целевой диапазон составляет 2-6%, но темпы роста цен превышают этот уровень на протяжении шести месяцев подряд.

Индийский ЦБ подтвердил прогноз, согласно которому инфляция в стране в 2023 финансовом году, начавшемся в апреле, составит 6,7%, а экономика увеличится на 7,2%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az