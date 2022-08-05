Поездка Пелоси на Тайвань обернётся для США серьезными последствиями

Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет иметь для Соединенных Штатов серьезные последствия, заявил в пятницу глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене.
"Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон", - сказал Ван И.
Он отметил, что Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу МИД России с критикой действий США.
"Торопливый визит (Пелоси) на Тайвань стал серьезным нарушением принципа "одного Китая" и американо-китайских двусторонних договоренностей. Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР", - подчеркнул Ван И.
Он уточнил, что попытки США и западных стран манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут. "Никто, никакая политическая сила, ни одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая", - заключил китайский дипломат.
Вечером во вторник спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.
В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
Временный поверенный в делах посольства Великобритании в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за нападения на посольство в Лондоне
Российские военные моряки прибыли в Баку для участия в конкурсе "Кубок моря" - Минобороны Азербайджана
Сулейманов назвал "варварским" нападение радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне
Глава ЦБА обсудил с главами инвестиционных компаний развития рынка капитала
Индийский ЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п. для сдерживания инфляции
Поставки газа в ФРГ через Украину не смогут заместить мощности «Северного потока»
В небоевых условиях погиб азербайджанский солдат-срочник, возбуждено уголовное дело -Генпрокуратура
Число случаев COVID-19 в мире превысило 582 млн - университет Хопкинса
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ