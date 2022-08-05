Поездка Пелоси на Тайвань обернётся для США серьезными последствиями

Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет иметь для Соединенных Штатов серьезные последствия, заявил в пятницу глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене.

"Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон", - сказал Ван И.

Он отметил, что Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу МИД России с критикой действий США.

"Торопливый визит (Пелоси) на Тайвань стал серьезным нарушением принципа "одного Китая" и американо-китайских двусторонних договоренностей. Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР", - подчеркнул Ван И.

Он уточнил, что попытки США и западных стран манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут. "Никто, никакая политическая сила, ни одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая", - заключил китайский дипломат.

Вечером во вторник спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.