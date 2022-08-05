В небоевых условиях погиб азербайджанский солдат-срочник, возбуждено уголовное дело -Генпрокуратура

Азербайджанский военнослужащий скончался от огнестрельного ранения в небоевых условиях в воинской части в Товузском районе (запад страны - ИФ), сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
"Военнослужащий-срочник азербайджанской армии, солдат Пюнхан Агамиров 5 августа скончался в результате пулевого ранения в небоевых условиях в воинской части на территории Товузского района", - говорится в заявлении ведомства.
По данному факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).
"У следствия возникли основательные подозрения в том, что преступление совершил солдат Амиль Кязымов, служивший в одной воинской части с погибшим. Казымов задержан в качестве подозреваемого, и привлечен к следствию. Следственные мероприятия по делу продолжаются", - говорится в информации.
Э.Шафиев
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