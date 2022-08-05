ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе и в Карабахе - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об очередных обстрелах позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе и в Карабахе.
"За последние сутки позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу с армянской стороны 12 раз. При этом, три раза были обстреляны позиций азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов азербайджано-армянской государственной границы с позиций ВС Армении вблизи Нариманлинского и Заркандского населенных пунктов Басаркечарского района", - отмечается в информации.
По данным ведомства, еще 9 инцидентов связаны с периодическими обстрелами из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев, позиций азербайджанской армии, размещенных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов.
Оборонное ведомство сообщает, что потерь среди личного состава и техники ВС Азербайджана нет.
Подразделениями ВС Азербайджана предприняты адекватные ответные меры.
Х.Насирзаде
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