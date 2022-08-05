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Внешняя политика 05.08.2022 11:28

Сулейманов назвал "варварским" нападение радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне

Нападение группы радикальных религиозных групп на здание посольства Азербайджан является неприемлемым, заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

"Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании лондонскими радикалами является неприемлемым и варварским актом, которое напрямую подрывает принцип неприкосновенности дипломатических помещений. В настоящее время я нахожусь в Баку и рад увидеть, что наши коллеги в безопасности, несмотря на угрозу их безопасности", - написал Сулейманов на своей странице в Twitter.

Он отметил, что посольство Азербайджана в Лондоне продолжает свою работу.

"Безопасность наших граждан, в том числе сотрудников посольства, является нашим главным приоритетом! Даже в условиях давления и опасности азербайджанские дипломаты, находящиеся в настоящее время в Лондоне, продолжают свою работу", - написал Сулейманов.

Э.Шафиев

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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