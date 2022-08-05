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Внешняя политика 05.08.2022 11:44

Российские военные моряки прибыли в Баку для участия в конкурсе "Кубок моря" - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает о прибытии в Баку кораблей и личного состава Военно-морского флота России для участия в конкурсе "Кубок моря".

Конкурс пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ВМС, ИГРЫ


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