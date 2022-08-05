Российские военные моряки прибыли в Баку для участия в конкурсе "Кубок моря" - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает о прибытии в Баку кораблей и личного состава Военно-морского флота России для участия в конкурсе "Кубок моря". Конкурс пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».