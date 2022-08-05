Власти Китая вызвали японского и европейских послов из-за заявления G7 о Тайване

Власти Китая вызвали послов из Японии и ряда стран Европы, чтобы выразить протест против совместного заявления стран G7 о ситуации вокруг Тайваня, сообщает в пятницу агентство "Киодо" со ссылкой на МИД КНР.
В китайском МИД заявили в пятницу, что заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли вызвал японского посла и послов европейских стран из "группы семи" и сделал им "строгое представление", обвинив страны в "беспричинном вмешательстве во внутренние дела Китая".
Страны G7 в минувшую среду заявили об обеспокоенности в связи с действиями, которые Пекин предпринял на фоне состоявшегося визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Также страны "группы семи" призвали Пекин не менять статус-кво в регионе силой в одностороннем порядке, а решать разногласия с Тайбэем мирными средствами. При этом государства G7 заверили, что изменений в соблюдаемой ими политике, основывающейся на принципе "одного Китая", нет.
После этого глава МИД КНР Ван И отказался проводить встречу со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси "на полях" встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в столице Камбоджи.
В МИД КНР заявили, что контрмеры против визита Пелоси будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на острове. Пекин начал военные учения близ Тайваня, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи острова в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз тайваньских цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.
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