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Внешняя политика 05.08.2022 12:16

Временный поверенный в делах посольства Великобритании в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за нападения на посольство в Лондоне

Временный поверенный в делах посольства Великобритании в Баку вызван в МИД Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства.

"В МИД временному поверенному был выражен решительный протест в связи с нападением религиозно-радикальной группировки на посольство Азербайджана в Лондоне в четверг", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что данная провокация подняла проблему обеспечения безопасности дипломатического представительства, и принимающая страна должна принять меры безопасности в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами.

"Баку запросил у Лондона гарантии того, что подобные инциденты больше не повторятся. При этом, дипломату был передан призыв к соответствующим госорганам Великобритании провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности", - говорится в информации.

Британский дипломат, в свою очередь, выразил глубокое сожаление и обеспокоенность в связи с инцидентом.

Как сообщалось, инцидент произошел 4 августа. Войдя в здание посольства, члены радикальной религиозный группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны.

Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.

Инцидент расследуют местные правоохранительные органы.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ


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