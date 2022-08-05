Временный поверенный в делах посольства Великобритании в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за нападения на посольство в Лондоне

Временный поверенный в делах посольства Великобритании в Баку вызван в МИД Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства.
"В МИД временному поверенному был выражен решительный протест в связи с нападением религиозно-радикальной группировки на посольство Азербайджана в Лондоне в четверг", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что данная провокация подняла проблему обеспечения безопасности дипломатического представительства, и принимающая страна должна принять меры безопасности в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами.
"Баку запросил у Лондона гарантии того, что подобные инциденты больше не повторятся. При этом, дипломату был передан призыв к соответствующим госорганам Великобритании провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности", - говорится в информации.
Британский дипломат, в свою очередь, выразил глубокое сожаление и обеспокоенность в связи с инцидентом.
Как сообщалось, инцидент произошел 4 августа. Войдя в здание посольства, члены радикальной религиозный группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны.
Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.
Инцидент расследуют местные правоохранительные органы.
Х.Насирзаде
Глава ЦБА обсудил с главами инвестиционных компаний развития рынка капитала
Индийский ЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п. для сдерживания инфляции
Поставки газа в ФРГ через Украину не смогут заместить мощности «Северного потока»
В небоевых условиях погиб азербайджанский солдат-срочник, возбуждено уголовное дело -Генпрокуратура
Число случаев COVID-19 в мире превысило 582 млн - университет Хопкинса
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
Премьер Франции созывает антикризисный комитет в связи с чрезвычайной засухой
МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси
Поездка Пелоси на Тайвань обернётся для США серьезными последствиями
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ