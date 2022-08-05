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Финансы 05.08.2022 12:39

Глава ЦБА обсудил с главами инвестиционных компаний развития рынка капитала

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Казымов провел встречу с руководителями инвестиционных компаний, сообщает пресс-служба ЦБА.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся повышения роли рынка капитала в экономике страны и институциональном развитии, модернизации инфраструктуры рынка ценных бумаг, совершенствования процессов регулирования и контроля в секторе в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении Центробанка.

Казымов отметил особую важность работы, проводимой для дальнейшего укрепления ведущей роли финансовых рынков в стране, в частности, формирования рынка капитала, соответствующего международным стандартам и обеспечивающего широкие возможности финансирования экономики, и создание механизмов капитализации, обеспечивающих трансформацию сбережений населения в инвестиции.

"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы и механизмов регулирования на рынке капитала, повышения роли финансового посредничества, стимулирования деятельности инвестиционных фондов, оптимизации систем клиринга и расчетов по ценным бумагам, формирования стимулирующей налоговой среды на рынке ценных бумаг и расширению номенклатуры инвестиционных ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ВСТРЕЧА, ИНВЕСТИЦИИ


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