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Внешняя политика 05.08.2022 13:36

Президент Азербайджана принял нового посла Австрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты нового посла Австрии Томаса Шуллера-Гетцбурга, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи Алиев отметил успешное развитие азербайджано-австрийских двусторонних отношений.

Кроме того, президент заявил, что многие европейские компании проявили большой интерес к реставрационно-восстановительным работам, проводимым на освобожденных от оккупации территориях, и выразил надежду на активное участие австрийских компаний в строительстве, инфраструктуре и других сферах на этих территориях.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВСТРИЯ, ПОСОЛ


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