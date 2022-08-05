Президент Азербайджана принял нового посла Австрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты нового посла Австрии Томаса Шуллера-Гетцбурга, сообщает сайт главы государства. В ходе встречи Алиев отметил успешное развитие азербайджано-австрийских двусторонних отношений. Кроме того, президент заявил, что многие европейские компании проявили большой интерес к реставрационно-восстановительным работам, проводимым на освобожденных от оккупации территориях, и выразил надежду на активное участие австрийских компаний в строительстве, инфраструктуре и других сферах на этих территориях. Х.Насирзаде

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