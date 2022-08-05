Уничтожение бандформирований и перекрытие каналов наркотрафика отработано на учениях в Кыргызстане - ОДКБ

Тактико-специальные учения "Кобальт-2022" с формированиями сил специального назначения, входящими в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, завершились в пятницу в Кыргызстане, сообщает ОДКБ.

"Состоялся розыгрыш практических действий сводных оперативно-боевых групп компетентных органов государств - членов ОДКБ по уничтожению (нейтрализации) бандформирований, незаконно пересекших государственную границу, перекрытию каналов наркотрафика, изъятию оружия, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, возникших в ходе ведения боевых действий", - сказано в сообщении.

Эти задачи отработаны на завершающей стадии учений, которые шли на территории Киргизии с 3 августа.

Подводя итоги учений, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что учения продемонстрировали высокий уровень оперативно-боевой и специальной подготовки, полевой выучки, а также слаженность действий сил и средств коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.