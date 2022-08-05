РФ понимает озабоченности Турции в сфере безопасности, но призывает не допустить дестабилизации в Сирии - Песков о планах Анкары провести военную операцию

В Кремле учитывают законные озабоченности Турции в связи с возможной угрозой ее безопасности со стороны Сирии, но призывают не предпринимать действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на планы Анкары провести новую военную операцию в Сирии и поинтересовались отношением России к этому.

"Сирия, безусловно, будет сегодня обсуждаться (на встрече президентов РФ и Турции - ИФ). Да, у Турции есть законная озабоченность по соображениям безопасности которую мы, конечно же, учитываем", - ответил представитель Кремля.

При этом, подчеркнул Песков, "очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии".