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Регион 05.08.2022 14:03

РФ понимает озабоченности Турции в сфере безопасности, но призывает не допустить дестабилизации в Сирии - Песков о планах Анкары провести военную операцию

В Кремле учитывают законные озабоченности Турции в связи с возможной угрозой ее безопасности со стороны Сирии, но призывают не предпринимать действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на планы Анкары провести новую военную операцию в Сирии и поинтересовались отношением России к этому.

"Сирия, безусловно, будет сегодня обсуждаться (на встрече президентов РФ и Турции - ИФ). Да, у Турции есть законная озабоченность по соображениям безопасности которую мы, конечно же, учитываем", - ответил представитель Кремля.

При этом, подчеркнул Песков, "очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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