Песков: после переговоров Путина и Эрдогана информацию для журналистов предоставит вице-премьер РФ Новак

По итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне информацией с журналистами поделится сопредседатель Смешанной межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству, вице-премьер РФ Александр Новак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Брифинг, наверное, сегодня президент не успеет дать, у него встречи запланированы. Но мы попросим и Новака как сопредседателя межправкомиссии, и, может быть, другие участники расширенного состава смогут поделиться с вами информацией", - сказал Песков журналистам в пятницу.