Госнефтефонд Азербайджана продлил срок депозита на 1 млрд евро в Центробанке Турции до 2023г

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продлил срок депозита на сумму 1 млрд евро в Центробанке Турции до конца 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Как сообщалось, ГНФАР в январе 2022 года в рамках своей инвестиционной стратегии и Правил поэтапно разместил депозит на общую сумму 1 млрд евро сроком на 6 месяцев в Центральном банке Турции.

"Принимая во внимание положительный вклад в финансовую стабильность в Турции и текущую конъектуру рынка, фонд принял решение продлить срок депозита в Центробанке Турции после его истечения в июле, еще на 5 месяцев", - сообщили в Госнефтефонда.

Активы ГНФАР на 1 января 2022 года оценивались в $45 млрд 25,1 млн. На конец июня активы фонда увеличились на 0,63% - до $45 млрд 306,8 млн.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова