Добыча нефти с блока АЧГ в I полугодии велась со 136 скважин - BP

Добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом полугодии 2022 года осуществлялась со 136 эксплуатационных скважин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании BP (оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ).
"За январь-июнь 2022 года на контрактном блоке были пробурены закончены 8 нефтедобывающих скважин. По состоянию на конец июня в эксплуатации находилось 136 нефтедобывающих, 37 водо- и 8 газонагнетательных скважин", - отметили в компании.
По данным BP, в целом, за весь период с начала разработки блока АЧГ, суммарная добыча нефти составила 4,1 млрд баррелей.
Как сообщалось, добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в I-ом полугодии 2022 года составила порядка 77 млн баррелей (10 млн тонн). Добыча нефти с данной контрактной площади в январе-июне 2022 года в баррелях сократилась на 9,4%.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.
Н.Аббасова
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