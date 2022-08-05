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Оборона 05.08.2022 14:32

Азербайджанский солдат погиб, еще один получил травмы в результате несчастного случая на границе с Арменией

Азербайджанский военнослужащий-срочник погиб в результате несчастного случая в Лачинском районе Азербайджана (на границе с Арменией -ИФ-Аз).

"5 апреля в Лачинском районе военнослужащий-срочник ВС Азербайджана Самир Худиев погиб в ходе выполнения боевого задания на сложной рельефной местности в результате падения обломка скалы, еще один солдат, Тахир Алиев, был ранен", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что состояние Алиева оценивается как тяжелое.

"По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - уточнили в ведомстве.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОНЫ, СОЛДАТ, СМЕРТЬ

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