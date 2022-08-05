Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I полугодии сократили объем выполненных заказов на 30,7%

Подрядные компании по проектам BP в Азербайджане в I-ом полугодии 2022 года выполнили заказы на $653,2 млн, что на 30,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.
Из указанной суммы на $323,9 млн заказы выполнили 14 совместных предприятий, на $18,2 млн - 22 государственных предприятия, на $144,5 млн - 184 малых и средних предприятия, на сумму $166,6 млн - 88 иностранных компаний, работающих по проектам BP в Азербайджане.
Инвестиции в реализацию социальных проектов BP и ее партнерами в Азербайджане в январе-июне 2022 года суммарно составили $2,1 млн.
Как сообщалось, BP в Азербайджане является участником проектов разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, месторождения Шах-Дениз, акционером трубопроводных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказская трубопроводная магистраль, акционером проектов по разведке и разработке мелководья Абшеронского архипелага, блока D-230 и структуры Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия.
Н.Аббасова
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