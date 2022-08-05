Нефть слабо дешевеет после обвала накануне

Цены на нефть начали снижаться в ходе торгов в пятницу после падения до многомесячных минимумов накануне.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 мск в пятницу составляет $93,83 за баррель, что на $0,29 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,19 за баррель, что на $0,35 (0,4%) меньше итогового значения предыдущей сессии.
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