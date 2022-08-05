Возврату турбины Siemens в РФ ничто не мешает - представитель ЕК

Помех для возврата турбины Siemens для установки на газопроводе "Северный поток" не существует, так как режим санкций ЕС против РФ не затрагивает оборудование и технологии, относящиеся к промышленной транспортировке газа в Евросоюз, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста.

"И "Северный поток" не является предметом санкций. С нашей точки зрения, в этом пакете (экономических) санкций нет ничего, что было бы способно помешать "репатриации" этой турбины", - сказала она в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Действительно, в санкциях нет ничего, что мешало бы этой турбине Siemens, которую должны установить в России, быть там установленной. Всё другое, что сказано по этой теме, попросту неверно. Мы очень ясно об этом заявили. И то, что об этом говорят русские, это на самом деле только предлог, чтобы не поставлять газ Европейскому союзу", - продолжил в свою очередь руководитель группы официальных представителей ЕК Эрик Мамер.

Он добавил, что об этом неоднократно заявляли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие члены ЕК. "Это только предлог", - повторил пресс-секретарь, назвав действия российской стороны шантажом в области поставок энергоносителей Европейскому союзу.

Поставки газа по "Северному потоку" снизились до 20% от максимальной мощности с 27 июля в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", о чем сообщал "Газпром". Это вызвано окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя).

Накануне "Газпром" заявил, что действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по "Северному потоку".

"Сразу после ремонта двигатель должен был быть передан "Газпрому". Тем не менее, в связи с канадскими санкциями и без согласия "Газпрома" двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту", - отметил "Газпром".

По мнению монополии, для беспрепятственного возврата турбины в РФ, а также организации технического обслуживания других двигателей компрессорной станции необходимы не только изъятия из санкций Канады, но и гарантии неприменения санкций Евросоюза и Великобритании.