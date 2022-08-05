Вице-премьер Молдовы уверен, что только политическими уступками удастся снизить цену на газ для страны

Молдавия может добиться более выгодных цен на российский газ только в случае политических уступок, считает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Вы думаете, если мы поедем Москву хоть 10 раз, что-то изменится? Даже если президент Майя Санду поедет, или я поеду еще 10 раз, или кто-то еще. Что-то поменяется, только если будут определенные требования. И я хочу спросить у тех, кто нас смотрит, насколько они готовы идти на определенные уступки? Да, это будет сложная зима. Да, за 30 лет страну привели неподготовленной к этой борьбе за энергонезависимость. Я несколько раз говорил: мы единственная страна на 100% зависимая от одного поставщика и газа, и электричества. Я думаю, что мы справимся с этим. А сейчас мы предпринимаем правильные меры, чтобы в течение нескольких лет изменить ситуацию", - сказал Спыну в телеэфире в пятницу.

Давая оценку подписанному в октябре контракту ме6жду "Молдовагазом" и "Газпромом", чиновник сказал, что считает его "выгодным для Молдавии". "Контракт хорош, может быть, за несколькими исключениями, что можно было бы обсуждать с российским концерном", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что "через четыре года Молдавия полностью диверсифицирует свое энергопотребление, повысив существенным образом энергетическую безопасность государства". "Все то, что мы сейчас делаем в энергетике Молдавии, надо было решать раньше", - признал Спыну.

По его словам, в предстоящие три года Молдавия также диверсифицирует импорт энергоресурсов. "У нас есть ЛЭП с Украиной, чтобы получать электроэнергию. Есть ЛЭП на 110 кВт с Румынией, и будет проложена новая ЛЭП на 400 кВт", - сказал Спыну, отметив, что в настоящее время Молдавия не импортирует электроэнергию из Румынии по той причине, что она дороже.

Отвечая на вопрос, почему страна не использует газопровод Яссы-Кишинев, вице-премьер сказал, что эта труба будет задействована, когда республика будет покупать газ из Румынии или из других альтернативных источников.

Он подтвердил, что в предстоящий зимний период Молдавия намерена сократить потребление газа на 15%. По его словам, власти готовят различные сценарии на случай сокращения или прекращения подачи газа со стороны "Газпрома".

"В связи с этим мы рассматриваем три сценария: сокращение подачи газа на 35%, снижение поставок на 50% и прекращение контракта с "Газпромом". Мы выступаем за сохранение действующего контракта, но должны иметь ввиду и определенные риски. В любом случае, хочу всех заверить, что Молдавия не останется без газа. Весь вопрос в цене, но газ будет - если не от "Газпрома", то из альтернативных источников", - подчеркнул вице-премьер.