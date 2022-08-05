Военные корабли Казахстана прибыли в Азербайджан

Минобороны Азербайджана сообщает о прибытии в Баку кораблей и личного состава Военно-морских сил Казахстана для участия в конкурсе "Кубок моря".
Конкурс пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Э.Шафиев
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