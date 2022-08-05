Посол США в Хельсинки допустил увеличение количества учений НАТО в Финляндии

Посол США в Хельсинки Дуг Хики не исключает, что со вступлением Финляндии в НАТО число проводимых в этой стране военных учений может увеличиться.
"Количество учений НАТО будет увеличиваться, в том числе и в Финляндии. Обучение между силами обороны разных стран НАТО улучшает безопасность во всех странах альянса", - заявил Хики порталу телерадиовещания Yle в пятницу.
Так он прокомментировал прибытие в Хельсинки большого десантного корабля USS Kearsarge с 2 тыс. моряков и морских пехотинцев на борту.
При этом посол отказался комментировать возможность размещения на территории Финляндии постоянных баз НАТО. "Это вопрос, который Финляндия должна обсудить с НАТО и другими государствами-членами НАТО в ближайшие годы", - заявил он.
Хики заверил, что "Соединенные Штаты привержены укреплению безопасности Европы и в будущем". "Скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это один шаг на пути к этой цели", - подчеркнул он.
По его словам, "почти единогласное решение Сената США поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО показывает, что страны имеют широкую межпартийную поддержку в Соединенных Штатах".
Сенат США в среду проголосовал за ратификацию членства в НАТО 95 голосами против 1. Из тридцати государств-членов НАТО 23 уже ратифицировали членство Финляндии и Швеции.
"Решение Сената посылает сигнал остальным странам о том, насколько важно ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО и насколько важно сделать это достаточно быстро", - заявил Хики.
Он подтвердил, что США намерены поддерживать Финляндию и Швецию на протяжении всего процесса присоединения к НАТО.
Турция также поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, считает Хики.
"Обсуждения с турецким правительством продолжались на протяжении всего процесса и продолжаются до сих пор. Турция и другие страны, которые все еще готовят свою ратификацию, понимают, что Финляндия и Швеция очень важны для НАТО в целом. Турция является хорошим партнером, и мы надеемся, что обсуждения будут продвигаться вперед", - сказал посол.
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