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ТЭК 05.08.2022 17:25

Путин: «Турецкий поток» стал одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом, работает без сбоев

"Турецкий поток", ставший сегодня одним из основных каналов поставки российского газа в Европу, работает без сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Турецкий поток" сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов "Турецкий поток" работает исправно, ритмично, без всяких сбоев", - сказал Путин, открывая в пятницу переговоры в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что этот трубопровод обеспечивает "не только поставки для потребителей в Турции, но и для потребителей в Европе".

"Так что, думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок", - заметил президент РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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