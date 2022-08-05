Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Латвия приостановила на неопределенный срок выдачу виз для граждан России в связи с международной обстановкой, сообщает посольство республики в РФ. "В связи с международной ситуацией, в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении. Аналогичное объявление появилось и на сайте визового центра Латвии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».