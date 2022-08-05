Путин пообещал уделить внимание на переговорах всем интересующим Эрдогана вопросам по Сирии

Президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану обсудить все интересующие вопросы сирийского урегулирования.

"Разумеется, поговорим о проблемах, которыми мы занимаемся давно. Я имею в виду вопросы безопасности в регионе, прежде всего сирийский кризис. Россия и Турция внесли большой вклад в нормализацию обстановки там", - сказал Путин в начале переговоров с Эрдоганом.

Он пообещал: "Эту тему мы, конечно, не обойдем сегодня".