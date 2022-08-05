Эрдоган предложил Путину обсудить тему строительства АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину обсудить вопросы, связанные со строительством АЭС "Аккую", отметив необходимость реализации этого проекта в срок.

"Важно, чтобы по процессу, который продолжается в Аккую, не было никаких отсрочек, чтобы вся эта работа проходила по графику и завершилась по плану. Это имеет очень большое значение для нас", - сказал Эрдоган в начале переговоров с Путиным в Сочи в пятницу.

Он подчеркнул, что 10% потребностей Турции в электроэнергии будет обеспечиваться этой АЭС.

"Этот вопрос мы с вами должны подробно обсудить, и считаю, что это будет полезно", - сказал Эрдоган.

Эрдоган выразил надежду на то, что после переговоров правительственной делегации РФ в Турции и его нынешнего визита Москва и Анкара "откроют новую страницу в российско-турецких отношениях". "Это касается энергетики, это касается и зернового коридора через Черное море, это касается вопросов туризма и транспорта. Наши делегации встретились и все обсудили, но сегодня мы с глазу на глаз обсудим все остающиеся вопросы повестки дня", - сказал президент Турции.

Он также подчеркнул, что "с точки зрения Турции, Россия играет особую роль на мировой арене".