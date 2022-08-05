Международные резервы РФ в июле снизились на 1,2%, до $576,9 млрд - ЦБ

Международные резервы РФ в июле снизились на $7,217 млрд, или на 1,2%, до $576,904 млрд с $584,121 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
В январе-июле 2022 года резервы сократились на $53,723 млрд, или на 8,5%, с $630,627 млрд на 1 января 2022 года.
Банк России сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов после санкций, наложенных на него западными странами. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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