Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 88.54 -2.12 Brent 94.12 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 05.08.2022 21:04

Международные резервы РФ в июле снизились на 1,2%, до $576,9 млрд - ЦБ

Международные резервы РФ в июле снизились на $7,217 млрд, или на 1,2%, до $576,904 млрд с $584,121 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-июле 2022 года резервы сократились на $53,723 млрд, или на 8,5%, с $630,627 млрд на 1 января 2022 года.

Банк России сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов после санкций, наложенных на него западными странами. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az