АПБ предоставило право экспорта животноводческой продукции в Азербайджан еще 24 российским предприятиям - Россельхознадзор

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана предоставило право экспорта продукции животного происхождения еще 24 российским предприятиям. "Данное решение принято на основании гарантий Россельхознадзором о соответствии компаний ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Россельхознадзора . По данным ведомства, в настоящее время право на поставки продукции в Азербайджан имеют 1 074 российских предприятия. "Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских экспортеров животноводческой продукции в Азербайджан", - говорится в сообщении. Н.Аббасова

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