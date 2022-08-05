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АПК 05.08.2022 17:48

АПБ предоставило право экспорта животноводческой продукции в Азербайджан еще 24 российским предприятиям - Россельхознадзор

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана предоставило право экспорта продукции животного происхождения еще 24 российским предприятиям.

"Данное решение принято на основании гарантий Россельхознадзором о соответствии компаний ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Россельхознадзора .

По данным ведомства, в настоящее время право на поставки продукции в Азербайджан имеют 1 074 российских предприятия.

"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских экспортеров животноводческой продукции в Азербайджан", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, КОМПАНИИ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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